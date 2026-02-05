|
05.02.2026 06:31:28
LKP Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LKP Securities hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
LKP Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat LKP Securities mit einem Umsatz von insgesamt 246,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,42 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
