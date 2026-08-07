LKP Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LKP Securities stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 INR, nach 0,540 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,39 Prozent auf 267,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 277,0 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at