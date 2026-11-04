LKP Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LKP Securities hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 295,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 273,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at