LKP Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LKP Securities hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

LKP Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 280,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 269,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,25 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,61 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,08 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at