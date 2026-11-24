LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
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25.11.2026 00:19:53
LKQ: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, LKQ (NASDAQ:LKQ) announced executive leadership changes and suspended its full-year 2026 financial guidance. Operational challenges in Europe and a chief executive transition mean investors must weigh execution risks against core distribution scale.
Management offers three key takeaways on where the business stands.
LKQ appointed Sal Abbate as Chief Executive Officer to sharpen operational discipline following recent performance shortfalls. The Board suspended its strategic review process to let new leadership evaluate all options for long-term value creation.
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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04.11.26
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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23.10.26
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23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
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