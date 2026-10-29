LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
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29.10.2026 13:50:38
LKQ Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu LKQ Corp.
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
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21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu LKQ Corp.
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.