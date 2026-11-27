Die Bundesregierung hat die Lkw-Mautverordnung für 2027 veröffentlicht. Für die Frächter bringt sie eine Verteuerung der Nutzung von Autobahnen und Schnellstraßen von gut drei Prozent, wobei die Preiserhöhung von zahlreichen Faktoren abhängig ist. Die Mauttarife für Lkw über 3,5 Tonnen setzen sich grundsätzlich aus den drei Tarif-Komponenten für Infrastrukturkosten, verkehrsbedingte CO2-Emissionen sowie Luftverschmutzung und Lärm zusammen.

Die Tarife für Infrastrukturkosten sowie verkehrsbedingte CO2-Emissionen werden für 2027 um 3,6 Prozent angehoben. Die Tarifkomponente für Luftverschmutzung und Lärm bleibt in unveränderter Höhe bestehen, sodass der Gesamtmauttarif je nach Fahrzeugklasse zwischen 3,0 und 3,6 Prozent steigt, rechnet die Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ vor.

Auch für E-Lkw wird es teurer

Hier einige Beispiele (wobei auf einzelnen Abschnitten erhöhte Sondertarife gelten, wie auf der Brennerautobahn oder im Unterinntal): Für den häufigsten Lkw auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen, den 4/5-Achser mit moderner Euro VI-Emissionsklasse und CO2-Emissionsklasse 1, steigt der Mauttarif um 3,5 Prozent auf 59,27 Cent je Kilometer (exkl. 20 % USt). 2-Achs-Lkw mit modernem Dieselmotor Euro VI-Emissionsklasse und CO2-Emissionsklasse 1 verteuern sich um 3,5 Prozent auf 28,72 Cent. 2-Achs-Lkw mit altem Dieselmotor Euro III-Emissionsklasse werden um 3,0 Prozent auf 33,72 Cent verteuert. 2-Achs-Lkw mit Elektroantrieb, die in der Praxis noch eine Seltenheit sind, zahlen ebenfalls mehr. Für diese Fahrzeuge steigt der Mauttarif um 3,2 Prozent auf 6,06 Cent je Kilometer (exkl. 20 % USt).

Österreich Spitzenreiter bei Mauthöhe

Die Transporteure verweisen darauf, dass im EU-Vergleich in Österreich die Maut ohnehin jetzt schon am höchsten ist. "Mit den neuen Mauterhöhungen für 2027 ist anzunehmen, dass die Maut gerade für jene Fahrzeuge weiterhin in Österreich am teuersten ist, die am meisten auf Autobahnen und Schnellstraßen anzutreffen sind", hieß es zur APA.

Erst Anfang November hatte die Arbeiterkammer gefordert, die Mauttarife für den Schwerverkehr anzuheben, um den Transitverkehr einzudämmen und dadurch entstehende Schäden auszugleichen. Würde die Republik den EU-rechtlichen Rahmen ganz nutzen, könnte der Staat jährlich zusätzliche 450 Millionen Euro einnehmen, rechnete die AK vor. Sie verwies dabei auf eine von ihr in Auftrag gegebene Studie des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR).

Der Fachverband Güterbeförderung konterte: "Die Belastungsgrenze ist erreicht. Unsere Betriebe stehen selbst mit dem Rücken zur Wand." Alleine der "Kostentreiber Staat" habe zu Kostenerhöhungen in den vergangenen fünf Jahren von 35 Prozent geführt. Knapp 85.000 Euro müsse alleine heuer für einen 40-Tonnen-Sattelzug bezahlt werden (Mineralölsteuer, CO2-Bepreisung, Maut und Kfz-Steuer), rechnete kürzlich Spartenobmann Alexander Klacska vor.

Jahresvignette kostet um zwei Prozent mehr

Und wie sieht es bei der Pkw-Vignette aus? Diese ist bis Ende Dezember noch zum alten Preis von 106,80 Euro erhältlich. Ab Jänner steigt der Preis für die Jahresvignette um zwei Prozent auf 108,90 Euro. Zum Vergleich: Im Oktober lag die Inflation bei 3,6 Prozent. Die rollierende Inflation, also die Teuerung der vergangenen zwölf Monate, auf der die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen basieren, beträgt 3,3 Prozent.

stf/tsk

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