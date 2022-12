Lkw-Verkehr auf Autobahnen wächst erneut - Weniger Österreich-Fahrten

Berlin (Reuters) - Der Lkw-Verkehr auf den deutschen Autobahnen ist im November erneut gewachsen und signalisiert damit keinen Einbruch der unter der Energiekrise leidenden Industrie.

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen nahm kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank er dagegen um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. "Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie", erklärten die Statistiker die Bedeutung dieses Indikators. "Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen."

Regional geht die Entwicklung allerdings stark auseinander. Den größten Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gab es im November in Niedersachsen mit 2,1 Prozent zum Vormonat. In Thüringen fiel der Zuwachs mit 1,8 Prozent ähnlich stark aus. In Rheinland-Pfalz (-1,6 Prozent), Baden-Württemberg (-1,1) und Bayern (-0,6) gab es dagegen jeweils einen Rückgang.

Der grenzüberschreitende Verkehr - der die Zahl der Ein- und Ausfahrten über die deutsche Grenze misst - nahm im vergangenen Monat um 0,3 Prozent ab. "Bei den grenzüberschreitenden Fahrten aus und nach Österreich gab es den stärksten Rückgang", hieß es. Hier wurde ein Minus von 3,3 Prozent registriert. Auch der grenzüberschreitende Lkw-Verkehr aus und nach Luxemburg (-3,0 Prozent) und Belgien (-2,9 Prozent) nahm vergleichsweise stark ab. Den größten Zuwachs gab es mit 2,2 Prozent an der Grenze zu Dänemark, gefolgt von Polen mit 1,3 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommerquartal trotz Energiekrise, Materialengpässen und hoher Inflation überraschend um 0,4 Prozent gewachsen. Die meisten Experten gehen allerdings davon aus, dass sie im Winterhalbjahr in eine Rezession rutschen wird. Allerdings haben sich zuletzt die Hinweise darauf verdichtet, dass der befürchtete starke Einbruch ausbleibt und es nur zu einer milden Rezession kommt.

