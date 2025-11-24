LL Lucky Games Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LL Lucky Games Registered hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 40,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 54,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at