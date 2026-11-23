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23.11.2026 06:31:29
LL Lucky Games Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LL Lucky Games Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 SEK, nach -0,020 SEK im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent auf 51,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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