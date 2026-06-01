LL Lucky Games Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LL Lucky Games Registered gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at