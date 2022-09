LL One stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LL One hat am 29.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

LL One vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,014 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,062 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 241,41 Prozent auf 4,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at