Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|
27.08.2026 07:30:05
LLB an der LIHGA 2026: Vernetzung der regionalen Wirtschaft als Fokus
|
Liechtensteinische Landesbank / LLB
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation
Vaduz, 27. August 2026 - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) bleibt auch 2026 Finanzpartnerin der LIHGA. Mit der Fortsetzung ihres Engagements unterstreicht die Bank ihre enge Verbundenheit mit dem regionalen Gewerbe und dem Wirtschaftsstandort Liechtenstein.
Im Zentrum stehen persönliche Begegnungen, der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie die Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit. Die LIHGA ist die wichtigste Gewerbe- und Erlebnismesse Liechtensteins und bringt Unternehmen, Vereine, Institutionen und die Bevölkerung zusammen. Für die LLB ist sie eine wertvolle Plattform, um den Dialog innerhalb der regionalen Wirtschaft zu fördern.
Finanzpartner der Liechtensteiner Unternehmen
«Die LIHGA ist für uns weit mehr als eine Messe. Sie schafft Begegnungen zwischen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Ideen entwickeln und unsere Wirtschaft gestalten. Als Finanzpartnerin möchten wir dazu beitragen, dass genau dieser Austausch stattfindet und neue Verbindungen entstehen», sagt Fabian Kind, Leiter Firmenkunden Liechtenstein bei der LLB.
Persönlicher Austausch als Erfolgsfaktor: LLB-Aussteller-Apéro
Ein zusätzlicher Höhepunkt der Partnerschaft ist der exklusive LLB-Aussteller-Apéro am Freitag, 18. September 2026, im LIHGA-Café. Der Anlass bietet Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Wichtige Termine
Kurzporträt
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'516 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2026 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 132.1 Mia.
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Liechtensteinische Landesbank / LLB
|Staedtle 44
|9490 Vaduz
|Schweiz
|Telefon:
|+423 236 88 11
|Fax:
|+423 236 88 22
|E-Mail:
|llb@llb.li
|Internet:
|www.llb.li
|ISIN:
|LI0355147575
|Valorennummer:
|35514757
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900OE1FOAM50XLP72
|EQS News ID:
|2389184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389184 27.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
|
27.08.26
|LLB an der LIHGA 2026: Vernetzung der regionalen Wirtschaft als Fokus (EQS Group)
|
25.08.26
|SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|LLB unterstützt die neue Kletterhalle in Liechtenstein (EQS Group)
|
19.08.26
|Handel in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
19.08.26
|LLB-Gruppe mit starkem Halbjahresergebnis (EQS Group)
|
19.08.26
|LLB Group with strong interim result (EQS Group)
|
18.08.26
|SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
Aktien in diesem Artikel
|Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
|124,00
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.