LLB-Gruppe erzielt Gewinn auf Vorjahresniveau

Vaduz, 20. Februar 2026. Die LLB-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihren Wachstumskurs weitergeführt und ein Konzernergebnis von CHF 166.5 Mio. erzielt. Tragend waren das diversifizierte Geschäftsmodell, die konsequente Umsetzung der Strategie sowie gezielte Wachstumsinitiativen. Im Jahresabschluss ist die ehemalige ZKB Österreich erstmals über das ganze Jahr berücksichtigt. Das Geschäftsvolumen überstieg erstmals die Marke von CHF 125 Mia. (+10.9 %).

Das Konzernergebnis lag trotz Integrationskosten von CHF 10 Mio. auf Vorjahresniveau.

Die Kundenvermögen erreichten CHF 108.9 Mia. (+12.2 %).

Die Netto-Neugeld-Zuflüsse stiegen mit CHF 3.7 Mia. erneut an (Wachstumsrate von 3.8 %).

Die Net New Loans beliefen sich auf CHF 540 Mio. (Wachstumsrate von 3.3 %).

Die Tier-1-Ratio betrug 19.0 Prozent.

Die Dividende soll stabil bleiben bei CHF 2.80.

Zwei Verwaltungsratsmitglieder stellen sich der Generalversammlung zur Wiederwahl. «Die konsequente Umsetzung unserer Strategie ACT-26 hat 2025 Wirkung gezeigt und stärkt die Position der LLB-Gruppe nachhaltig. Dass wir in einem weiterhin fordernden Umfeld ein solides Jahresergebnis erzielt haben, zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells», resümiert Verwaltungsratspräsident Georg Wohlwend. Geschäftsvolumen weiter ausgebaut Die LLB-Gruppe konnte ihr Geschäftsvolumen im Jahr 2025 weiter erhöhen und erstmals über die Marke von CHF 125 Mia. steigern, was ihre Position in den Kernmärkten nachhaltig stärkt. Verantwortlich dafür waren das gute organische Wachstum, die Integration der ZKB Österreich sowie die positive Entwicklung der Finanzmärkte . Die Kundenvermögen entwickelten sich ebenfalls erfreulich. Sie lagen um rund 12.2 Prozent beziehungsweise CHF 11.9 Mia. über dem Vorjahreswert. Davon entfallen CHF 3.2 Mia. auf die Übernahme der ZKB Österreich. Neben dem akquisitorischen Effekt trug eine gute Marktperformance zum Anstieg bei. Gegenläufig wirkte der starke Schweizer Franken, der zu einem negativen Währungseffekt führte. Der Netto-Neugeldzufluss betrug CHF 3.7 Mia. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 3.8 Prozent. Die Zuflüsse sind breit diversifiziert: Sie verteilen sich über beide Marktdivisionen und alle drei Buchungszentren. Im Geschäftsjahr 2025 hat die LLB-Gruppe eine Rentabilisierung des Kreditbuches verfolgt. Die konsequent selektive Kreditvergabe führte im ersten Halbjahr noch zu einem Rückgang bei den Net New Loans. Im zweiten Halbjahr konnte die LLB-Gruppe wieder zulegen. Insgesamt resultieren Net New Loans von CHF 540 Mio., was einer Wachstumsrate von 3.3 Prozent entspricht. Ertragsbasis breit abgestützt Das Konzernergebnis der LLB-Gruppe erreichte mit CHF 166.5 Mio. (2024: CHF 167.2 Mio.) ein Resultat auf dem Niveau des Vorjahres. Der Geschäftsertrag betrug 2025 CHF 611.6 Mio. und lag damit CHF 45.9 Mio. über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist wesentlich auf die Übernahme und Konsolidierung der ehemaligen ZKB Österreich zurückzuführen. Insbesondere im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft resultierte ein spürbares Plus von rund CHF 45.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich wirkten höhere durchschnittliche Volumina sowie eine gesteigerte Kundenaktivität unterstützend. Gleichzeitig entwickelten sich Zins- und Handelsgeschäft erneut in unterschiedliche Richtungen: Das Zinsengeschäft lag aufgrund des tieferen Zinsniveaus rund CHF 11.2 Mio. unter Vorjahr. Das Handelsgeschäft erzielte mit rund CHF 219.7 Mio. hingegen ein Resultat über Vorjahr, dies als Folge der ausgeweiteten Zinsdifferenz zwischen dem Schweizer Franken und den Fremdwährungszinsen sowie der höheren Kundenhandelsaktivität im Devisenbereich. Aufwandentwicklung im Griff Der Geschäftsaufwand belief sich 2025 auf CHF 410.4 Mio. (2024: CHF 369.5 Mio.). Der Anstieg war in diesem Rahmen erwartet worden und steht primär im Zusammenhang mit der Übernahme der ehemaligen ZKB Österreich sowie den damit verbundenen einmaligen Integrationskosten von rund CHF 10 Mio. Durch konsequente Kostendisziplin, klare Priorisierung und früh realisierte Synergie und Effizienzgewinne konnte die Ertragskraft der LLB Gruppe weiter gesteigert werden. Trotz der Integration von rund 100 Mitarbeitenden im Zuge der Übernahme der ZKB Österreich stieg der Personalbestand gruppenweit im Jahresvergleich lediglich um rund acht Vollzeitstellen. Die Cost-Income-Ratio lag bei 67.0 Prozent. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist primär auf den höheren Aufwand im Zuge der Integration der ehemaligen ZKB Österreich zurückzuführen. Ohne die einmaligen Integrationskosten würde die Cost-Income-Ratio 65.4 Prozent betragen. Die Kapitalisierung blieb sehr solide; die Tier-1-Ratio betrug 19.0 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick 2025 2024 % Geschäftsertrag (in Mio. CHF) 611.6 565.8 8.1 Geschäftsaufwand (in Mio. CHF) -410.4 -369.5 11.1 Konzernergebnis (in Mio. CHF) 166.5 167.2 -0.4 Net New Money (in Mio. CHF) 3'703 2'789 32.8 Net New Loans (in. Mio. CHF) 540 1'132 -52.3 RoE (in %) 7.3 7.7 Gewinn pro Aktie (in CHF) 5.47 5.47 Cost-Income-Ratio (in %) 67.0 66.4 31.12.2025 31.12.2024 % Tier-1-Ratio (in %) 19.0 18.7 Geschäftsvolumen (in Mia. CHF) 125.9 113.5 10.9 Kundenvermögen (in Mia. CHF) 108.9 97.0 12.2 Kundenausleihungen (in Mia. CHF) 17.0 16.5 3.2 Bilanzsumme (in Mia. CHF) 28.3 27.7 2.4 Land Liechtenstein profitiert mit rund CHF 65 Mio. Im Geschäftsjahr 2025 wurden dem Land Liechtenstein Dividenden und Steuern von CHF 64.6 Mio. (2024: CHF 59.3 Mio.) gutgeschrieben. Als Hauptaktionär profitiert es damit, wie sämtliche Investoren und private Aktionäre, von der attraktiven Dividendenpolitik der LLB-Gruppe. An der kommenden Generalversammlung vom 17. April 2026 beantragt der Verwaltungsrat der LLB-Gruppe eine unveränderte Dividende von CHF 2.80 (2025: CHF 2.80). Die Dividendenrendite beläuft sich damit auf 3.3 Prozent. Wiederwahlen an der Generalversammlung An der Generalversammlung im April endet bei zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates die dreijährige Mandatsperiode. Dies sind Dr. Nicole Brunhart sowie Dr. Christian Wiesendanger. Beide sind seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrates und stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Ausblick Auch 2026 ist weiterhin mit geopolitischen Spannungen sowie einem volatilen Marktumfeld zu rechnen. Group CEO Christoph Reich ist dennoch zuversichtlich: «2025 haben wir unsere Strategie zielstrebig umgesetzt und dabei zentrale Meilensteine erreicht. In diesem Jahr werden wir ACT-26 planmässig und erfolgreich abschliessen. Mit unserer starken Position in unseren vier Kernmärkten sind wir bestens gerüstet, um unser profitables Wachstum auch künftig fortzusetzen. Zudem haben wir bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir auch in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich sein können. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir daher ein solides Ergebnis.» Nach einer Phase gezielter Investitionen in Wachstum und Innovation liegt der Fokus im letzten Jahr der aktuellen Strategieperiode auf dem Kernelement Effizienz. Die Arbeiten an der Nachfolgestrategie haben begonnen. Diese wird im Herbst 2026 präsentiert. Zusätzliche Informationen Die Unterlagen zum Jahresergebnis 2025 der LLB-Gruppe (Medienmitteilung, Finanzbericht 2025 und Präsentation) stehen am 20. Februar 2026 ab 07.00 Uhr auf der Website unter llb.li/mm-jahresabschluss2025 zur Verfügung. Disclaimer Zur Messung unserer Performance wenden wir alternative Finanzkennzahlen an, die unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht definiert sind. Details sind unter llb.li/investoren-apm ersichtlich. Wichtige Termine Freitag, 13. März 2026, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia Kontakt

