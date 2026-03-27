Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
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27.03.2026 09:00:04
LLB-Gruppe ist Europas beste Fondsanbieterin
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Liechtensteinische Landesbank / LLB
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vaduz, 27. März 2026. Die LLB-Gruppe sichert sich den europäischen Gesamtsieg. Bei den LSEG Lipper Fund Awards 2026 überzeugte sie in der Kategorie «Small Company» über alle drei Hauptanlageklassen hinweg – Aktien, Anleihen und Mischfonds. Darüber hinaus konnte die Gruppe auch auf nationaler Ebene weitere Auszeichnungen gewinnen. Den Titel «Best Group Overall» erhielt die LLB-Gruppe damit bereits zum fünften Mal, davon nun zum zweiten Mal auf europäischer Ebene.
Grundlage der Prämierung ist nicht die kurzfristige Entwicklung einzelner Spitzenjahre, sondern die risikoadjustierte Wertentwicklung über einen Zeitraum von drei Jahren. Dadurch werden unterschiedliche Marktphasen berücksichtigt. Im Unterschied zu Einzelratings steht bei LSEG Lipper in der Kategorie «Small Group Overall Europe» nicht die Performance eines einzelnen Produkts im Vordergrund, sondern die Gesamtleistung einer Fondsgesellschaft über mehrere Anlageklassen hinweg.
Wichtige Termine
Kurzporträt
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Dubai und in Abu Dhabi präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Liechtensteinische Landesbank / LLB
|Staedtle 44
|9490 Vaduz
|Schweiz
|Telefon:
|+423 236 88 11
|Fax:
|+423 236 88 22
|E-Mail:
|llb@llb.li
|Internet:
|www.llb.li
|ISIN:
|LI0355147575
|Valorennummer:
|35514757
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2298942
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298942 27.03.2026 CET/CEST
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|Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
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