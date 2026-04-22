Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
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22.04.2026 08:00:04
LLB neu mit Aa1 Depositenrating von Moody's
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Liechtensteinische Landesbank / LLB
/ Schlagwort(e): Rating
Vaduz, 22. April 2026. Moody’s hat das Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) von Aa2 auf Aa1 angehoben. Damit gehört die LLB zur Spitzengruppe der von Moody’s bewerteten Banken weltweit. Das Rating steht für sehr hohe finanzielle Stabilität, Sicherheit und sehr geringe Ausfallrisiken.
Mit der Einstufung ihres Depositenratings trägt die Ratingagentur Moody's der anhaltend hohen Finanzkraft der LLB Rechnung. Diese beruht auf einem robusten und breit diversifizierten Geschäftsmodell, einer starken Kapitalisierung (Tier-1-Ratio: 19.0 %) und einem guten Liquiditätsprofil der LLB, das sich durch deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen liegenden Liquiditätskennzahlen auszeichnet.
Wichtige Termine
Kurzporträt
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Dubai und in Abu Dhabi präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia.
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Liechtensteinische Landesbank / LLB
|Staedtle 44
|9490 Vaduz
|Schweiz
|Telefon:
|+423 236 88 11
|Fax:
|+423 236 88 22
|E-Mail:
|llb@llb.li
|Internet:
|www.llb.li
|ISIN:
|LI0355147575
|Valorennummer:
|35514757
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2312100
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312100 22.04.2026 CET/CEST
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