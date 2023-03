Lleida.net erhält drei neue Patente in Europa und erreicht insgesamt 224 internationale Anerkennungen.

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Technologiedienstleistungsunternehmen Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) (9TV:FRA) hat drei Patente in drei der führenden europäischen Volkswirtschaften erhalten: Deutschland, Österreich und Schweiz.



Diese drei neuen Patente folgen auf das Mitte Februar 2022 erhaltene Patent für seine Methode zur elektronischen Vertragsunterzeichnung.

Mit diesen Patenten hat das börsennotierte spanische Unternehmen, das in Europa führend in den Bereichen zertifizierte elektronische Signatur, Benachrichtigung und Vertragsabschluss ist, nun 224 internationale Anerkennungen erhalten.

Die Autoren der Patente sind der CEO des Unternehmens, Sisco Sapena, und Carolina Solá, Mitglied des technischen Teams von Lleida.net.

Die drei Patente haben eine Gültigkeit von 20 Jahren in einer Region mit mehr als 100 Millionen Einwohnern, die einen wichtigen Teil des Wirtschaftsmotors des Kontinents darstellt.

"Die Erlangung dieser drei Patente in drei wichtigen Ländern ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für Innovation und den Schutz unseres geistigen Eigentums. Dies ermöglicht es uns, weiterhin führend in der zertifizierten e-Signatur-, e-Benachrichtigungs- und e-Vergabeindustrie in Europa zu sein und unseren Kunden weiterhin hochwertige Technologielösungen anzubieten", erklärte Sapena, der das Unternehmen 1995 gegründet hat.

Das Unternehmen, das an den Börsen Euronext Growth in Paris, BME Growth in Madrid und OTCQX in New York notiert ist, hat in mehr als 60 Ländern Patentanerkennungen erhalten. Die Aktien des Unternehmens werden auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Dazu gehören die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, China, Russland, Indien, Mexiko, Japan, Kolumbien, Argentinien, Peru, Südafrika, Nigeria, Australien und Neuseeland.

Sein Portfolio an geistigem Eigentum ist eines der stärksten in der Branche weltweit.

Die Wachstumsstrategie von Lleida.net auf dem Markt für elektronische Signaturen, Benachrichtigungen und Vertragsabschlüsse in den Ländern, in denen das Unternehmen präsent ist und in denen es in Zukunft präsent sein will, beinhaltet eine solide Wachstumspolitik im Bereich des geistigen Eigentums und der Forschung und Entwicklung sowie eine Verstärkung der Internationalisierungspolitik.