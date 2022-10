Lloyds Banking Group-Aktie knapp im Plus: Hohe Risikovorsorge drückt Gewinn bei der Lloyds Bank

Die hohe Risikovorsorge drückte den Vorsteuergewinn im dritten Quartal auf 1,5 Milliarden Pfund (1,73 Milliarden Euro), wie Lloyds am Donnerstag mitteilte. Damit lag der Vorsteuergewinn unter den Prognosen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch zwei Milliarden Pfund Gewinn vor Steuern erwirtschaftet. Diesmal belastete die Risikovorsorge von 688 Millionen Pfund das Ergebnis. Zusätzlich zur steigenden Inflation und der drohenden Rezession sorgen auch die politischen Turbulenzen in Großbritannien für Unsicherheiten in der Bankenbranche. "Unsere einzige Bitte wäre, dass es eine Zeit der Stabilität gibt", sagte Finanzchef William Chalmers zu den Erwartungen gegenüber der neuen Regierung. "Dann können wir wiederum helfen, die Kunden zu unterstützen."

In London gewinnt die Lloyds Banking Group-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 0,4262 GBP.

London (Reuters)