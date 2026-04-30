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30.04.2026 06:31:29
Lloyds Banking Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lloyds Banking Group hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,18 Milliarden GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lloyds Banking Group einen Umsatz von 4,70 Milliarden GBP eingefahren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,022 GBP sowie einen Umsatz von 4,94 Milliarden GBP belaufen.
Redaktion finanzen.at
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