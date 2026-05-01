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01.05.2026 06:31:29
Lloyds Banking Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lloyds Banking Group hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 91,71 ARS gegenüber 45,19 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Lloyds Banking Group mit einem Umsatz von insgesamt 9 904,59 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 240,82 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 58,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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