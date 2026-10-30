Lloyds Banking Group präsentierte Quartalsergebnisse

Lloyds Banking Group stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,55 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 GBP je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Lloyds Banking Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Milliarden GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,87 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,027 GBP sowie einem Umsatz von 5,26 Milliarden GBP gerechnet.

Redaktion finanzen.at