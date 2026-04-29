Lloyds TSB Group PLCShs Aktie

Lloyds TSB Group PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766625 / ISIN: US5394391099

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 08:50:17

Lloyds Banking Group Q1 Profit Climbs, Confirms FY26 Outlook

(RTTNews) - Lloyds Banking Group plc (LYG, LLOY.L) reported Wednesday a growth in first-quarter profit, benefitted by higher total income.

Looking ahead for fiscal 2026, the company reiterated its outlook, and now expects underlying net interest income to be greater than 14.9 billion pounds.

Charlie Nunn, Group Chief Executive, stated, "We are confident in our delivery for the year ahead and reiterate our guidance for 2026. We look forward to presenting our new strategy alongside the half-year results."

In the first quarter, profit before tax climbed 33 percent to 2.03 billion pounds from last year's 1.52 billion pounds.

Profit after tax was 1.56 billion pounds, up 37 percent from 1.13 billion pounds last year. Earnings per share were 2.4 pence, higher than 1.7 pence a year ago. Underlying profit before impairment improved 25 percent to 2.30 billion pounds from 1.84 billion pounds a year ago.

Net income was 4.79 billion pounds, up 9 percent from last year's 4.39 billion pounds driven by higher underlying net interest income and higher underlying other income.

Underlying net interest income of 3.57 billion pounds grew 8 percent year-over-year, reflecting a higher banking net interest margin of 3.17 percent, up 14 basis points from the prior year.

Total income grew 10 percent to 5.18 billion pounds from 4.70 billion pounds a year ago.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lloyds TSB Group PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr. 4 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds TSB Group PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr. 4 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lloyds TSB Group PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr. 4 Shs 5,45 3,71%

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen