Lloyds Banking Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lloyds Banking Group hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,76 Prozent zurück. Hier wurden 4,74 Milliarden GBP gegenüber 7,39 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,020 GBP je Aktie sowie einen Umsatz 5,12 Milliarden GBP prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,070 GBP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 GBP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,96 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 58,22 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,075 GBP je Aktie sowie einen Umsatz von 18,91 Milliarden GBP festgelegt.

