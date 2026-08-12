Lloyds Metals Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Metals Energy stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 30,68 INR gegenüber 12,12 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 73,54 Milliarden INR gegenüber 23,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at