Lloyds Metals Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Metals Energy stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 18,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,35 Prozent auf 56,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at