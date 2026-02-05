Lloyds Metals Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lloyds Metals Energy ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lloyds Metals Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 19,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lloyds Metals Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 7,55 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lloyds Metals Energy mit einem Umsatz von insgesamt 50,58 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 201,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at