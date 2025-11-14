Lloyds Metals Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lloyds Metals Energy hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,88 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lloyds Metals Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 167,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,51 Milliarden INR im Vergleich zu 13,64 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at