Lloyds Metals Energy legte Quartalsergebnis vor

Lloyds Metals Energy lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,77 INR gegenüber 3,91 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Lloyds Metals Energy mit einem Umsatz von insgesamt 60,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 404,46 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 69,42 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,01 INR je Aktie vermeldet.

Lloyds Metals Energy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 171,13 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 157,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 66,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at