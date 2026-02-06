|
Lloyds Steels Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lloyds Steels Industries präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 2,72 Milliarden INR gegenüber 2,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
