|
08.05.2026 06:31:29
Lloyds Steels Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lloyds Steels Industries hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Lloyds Steels Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Lloyds Steels Industries im vergangenen Quartal 4,95 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lloyds Steels Industries 2,32 Milliarden INR umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 1,52 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lloyds Steels Industries 0,790 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,73 Prozent auf 13,01 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.