08.05.2026 06:31:29

Lloyds Steels Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lloyds Steels Industries hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Lloyds Steels Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Lloyds Steels Industries im vergangenen Quartal 4,95 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lloyds Steels Industries 2,32 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 1,52 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lloyds Steels Industries 0,790 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,73 Prozent auf 13,01 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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