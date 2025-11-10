Lloyds Steels Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lloyds Steels Industries lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 INR, nach 0,210 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at