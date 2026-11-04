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04.11.2026 06:31:28
Lloyds Steels Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lloyds Steels Industries gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 INR gegenüber 0,410 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Lloyds Steels Industries mit einem Umsatz von insgesamt 5,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 87,44 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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