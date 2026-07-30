Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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30.07.2026 08:50:56
Lloyds targets £2bn cost cuts as part of new four-year strategy
Plan builds on pivot away from traditional lending businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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