Lloyds TSB Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lloyds TSB Group lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,98 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lloyds TSB Group einen Umsatz von 5,91 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,118 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6,65 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at