LM Funding America: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LM Funding America hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

LM Funding America hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at