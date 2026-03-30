LM Funding America gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LM Funding America hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

LM Funding America hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,860 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat LM Funding America mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,10 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,280 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,79 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,00 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at