LM Funding America gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LM Funding America veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LM Funding America in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at