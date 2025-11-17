LM Funding America hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LM Funding America ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LM Funding America die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at