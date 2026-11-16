LM Funding America stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LM Funding America veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte LM Funding America einen Gewinn von -10,250 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,9 Millionen USD – eine Minderung von 13,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at