LMF Acquisition Opportunities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LMF Acquisition Opportunities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,380 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LMF Acquisition Opportunities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at