LMF Acquisition Opportunities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LMF Acquisition Opportunities lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,320 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 0,6 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at