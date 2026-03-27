LMF Acquisition Opportunities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LMF Acquisition Opportunities hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,860 USD. Im Vorjahr waren -66,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 778,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,23 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at