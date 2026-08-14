LMF Acquisition Opportunities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LMF Acquisition Opportunities hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LMF Acquisition Opportunities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at