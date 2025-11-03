|
Loadstar Capital KK Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Loadstar Capital KK Registered hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 170,09 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 8,08 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Loadstar Capital KK Registered 9,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
