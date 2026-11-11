loanDepot A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

loanDepot A lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 306,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 302,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at