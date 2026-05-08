loanDepot A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

loanDepot A äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 387,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at