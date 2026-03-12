loanDepot A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

loanDepot A lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das loanDepot A ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat loanDepot A im vergangenen Quartal 409,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte loanDepot A 249,8 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,300 USD. Im Vorjahr waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,68 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at