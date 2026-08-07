loanDepot A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

loanDepot A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 394,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at