Loans4Lesscom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Loans4Lesscom lud am 02.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at