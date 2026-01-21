Loans4Lesscom stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loans4Lesscom hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Loans4Lesscom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,15 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,10 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at